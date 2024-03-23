Президент понимает уязвимость нашего общества и необходимость работы над снижением факторов риска - эксперт

Президент Казахстана понимает уязвимость нашего общества и необходимость работы над снижением факторов риска. Об этом заявила руководитель представительства Ассоциации профессиональных политических консультантов в Центральной Азии Ассоль Акишева-Мирманова, передаёт BaigeNews.kz.

"Как эксперты, мы активно сотрудничаем с международными организациями с целью изучения современных угроз и методов их решений. Например, в прошлом году я окончила Академию поведенческого анализа Контртеррористического управления ООН. Изученные нами данные и материалы мы распространяем в рамках Контртеррористического комитета. Однако мы понимаем уязвимость нашего общества и необходимость работы над снижением факторов риска. Это очень хорошо понимает и наш президент, который отдал ряд поручений, направленных на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью совместной борьбы с терроризмом", - сказала эксперт.

23 марта под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание Совета безопасности Республики Казахстан. Осудив жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье, глава государства подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма. Президент дал поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму.