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Президент подписал закон по вопросам племенного животноводства и оборота биотоплива Сегодня, 17:14
180

Президент подписал закон по вопросам племенного животноводства и оборота биотоплива

Глава государства подписал закон о вопросам племенного животноводства и оборота биотоплива, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам племенного животноводства и оборота биотоплива", - говорится в сообщении.

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#закон #Акорда
Журналист
Сегодня, 17:14
180
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