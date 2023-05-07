Президент Кыргызстана и глава ФИФА сыграли в футбол в Бишкеке

Фото: president.kg

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и глава международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сыграли товарищеский матч в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба главы Кыргызстана, в составе команды ФИФА играли руководители структурных и региональных подразделений организации, в их числе чемпион мира 1998 года и чемпион Европы 2000 года в составе сборной Франции Юрий Джоркаефф.

В составе президентской команды играли члены кабинета министров, руководители госорганов, сотрудники администрации президента. В результате конкурентной игры, победу в товарищеском матче одержала команда Садыра Жапарова.

По завершению игры Джанни Инфантино в качестве подарка вручил Садыру Жапарову именную футбольную форму ФИФА.

Сообщалось, что будучи в Астане, президент ФИФА Джанни Инфантино подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву именную футболку с номером 10.

Фото: president.kg