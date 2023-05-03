Глава ФИФА подарил Токаеву именную футболку

Фото: БОРТ №1

Президент ФИФА Джонни Инфантино подарил Касым-Жомарту Токаеву именную футболку с номером 10, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ #1".

Инфантино выбрал для президента Казахстана 10-й номер, под которым играли Пеле, Марадона, Зидан и другие легенды футбола.

Также главе государства подарили официальный мяч ФИФА.

Напомним, сегодня в Акорде Касым-Жомарт Токаев принимал президента ФИФА. В ходе встречи были обсуждены вопросы повышения потенциала казахстанского футбола и развития детско-юношеского спорта.