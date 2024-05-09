Президент Казахстана посетил военный парад по случаю Дня Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в ознаменование 79-летия Дня Победы на Красной площади в Москве, а также принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Наряду с Касым-Жомартом Токаевым и Президентом России Владимиром Путиным парад посетили Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит, Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Фото: Акорда