Премьера музыкальной драмы "Гауһартас" покорила столичную публику

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

В Музыкальном театре юного зрителя в Астане состоялась премьера музыкально-драматического спектакля "Гауһартас" на основе повести драматурга Дулата Исабекова, передаёт BaigeNews.kz.

Повесть о реальной истории небольшой семьи, жившей в 70-х годах. Если перейти к сути произведении, то оно о большой любви, семейных и духовных ценностях. Писатель рассказывает о семье пожилого чабана, в которой растут два сына, очень отличающихся друг от друга. Старший сын Тастан - грубый и несдержанный, а младший сын Каиркен - добрый и жизнерадостный. В их семью приходит невестка — добрая и ласковая жена Тастана. Салтанат приносит в дом любовь и радость. А Каиркену она становится лучшим другом. Только её муж с тяжелым характером грубо относится к девушке. Не сумев завоевать расположение супруга, Салтанат тяжело заболевает.

Режиссёром-постановщиком спектакля стал заслуженный деятель Казахстана Асхат Маемиров.

"Я считаю, что Дулат Исабеков - один из видных представителей казахской литературы. В прошлом году мы отметили 80-летие выдающегося казахстанского писателя. Наш президент присвоил ему звание "Қазақстанның Еңбек Ері" за вклад в профессиональное развитие казахской литературы. Повесть "Гауһартас" была написана в 1967 году, опубликована в 1968 году, после чего широко распространилась в Советском Союзе", - рассказал режиссёр.

Одну из главных ролей в спектакле сыграл известный казахстанский актёр театра и кино Асылхан Толепов. По его мнению, этот спектакль занимает особенное место во всём театральном мире.