Премьер потребовал оперативно завершить аудит на "АрселорМиттал Темиртау"

Спецкомиссия проведет всестороннее расследование причин происшествия на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Правительство.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по ситуации на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области.

По информации акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева:

- В 10:05 часов 17 августа на шахте произошло воспламенение конвейерной ленты. В рамках реагирования был незамедлительно введен план ликвидации аварии и организован вывод работников на поверхность. В момент инцидента в шахте находились 227 человек.

- По состоянию на 13:50 часов уже 222 шахтера были выведены на поверхность. По причине сильной задымленности шахты еще пятеро горняков выбраться не смогли.

- В ходе спасательных работ в 17:20 часов обнаружено тело одного шахтера. 18 августа в 08:10 часов обнаружено тело второго пропавшего горняка. В настоящее время продолжаются поиски еще троих шахтеров.

- Из-за повышенной температуры, сплошной задымленности и, соответственно, недоступности места выработки очаг возгорания до настоящего времени не локализован. На данный момент принимаются меры по тушению пожара с обратной стороны выработки.

Информация от первого вице-министра здравоохранения Тимур Султангазиева:

- В результате происшествия пострадали 13 человек. 9 из них были доставлены в Многопрофильную больницу им. Х. Ж. Макажанова с отравлением токсическими газами, в том числе угарным газом тяжелой степени.

- На сегодня двое переведены из реанимационного отделения. Состояние пациентов средней степени тяжести, стабильное. Они находятся в сознании. Тяжесть обусловлена острым интоксикационным синдромом и энцефалопатией. Гемодинамические показатели стабильны.

- Еще четверых пострадавших доставили в Центральную больницу Шахтинска. Двое были отпущены на амбулаторное лечение, на стационарном остаются еще два человека, их состояние средней степени тяжести.