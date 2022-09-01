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  • "Предстоит поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование" - Токаев
Акорда Сегодня, 11:19
98
Фото: Акорда

"Предстоит поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование" - Токаев

Базовая цель экономической политики остается неизменной – качественный и инклюзивный рост благосостояния казахстанцев. Об этом в своем послании народу сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает BaigeNews.kz

"Наш народ на общенациональном референдуме поддержал курс на политическую модернизацию. Конституционная реформа стала важнейшим шагом на пути построения нового, справедливого Казахстана. Мы кардинально меняем отношения "гражданин-бизнес-государство". Государство, прежде всего, дает всем равные возможности и устанавливает справедливость", - сообщил президент. 

Он добавил, что хорошо известны проблемы, накопившиеся в экономике. Например, зависимость от сырья, а также низкая производительность труда, недостаточно инноваций.

"Базовая цель нашей экономической политики остается неизменной – качественный и инклюзивный рост благосостояния наших граждан. Приоритетами нового экономического курса станут: стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику; развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех;  и, конечно, справедливое распределение национального дохода", - заявил Токаев. 

По его словам, административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта. Поэтому предстоит поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование. Исключение составят неконкурентные рынки – тарифы монополистов останутся под плотным контролем. Но контроль вовсе не означает давление. 

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#послание народу
Сегодня, 11:19
98
Артём Волков Журналист

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