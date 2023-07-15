Представители министерств и нацпарков ознакомились с опытом нацпарка "Бурабай" по сохранению лесов от пожаров

Фото: qr-pib.kz

В государственном национальном природном парке "Бурабай" прошло выездное совещание с участием представителей Управления делами Президента, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары", департамента по ЧС Акмолинской области, акимата Бурабайского района, ряда национальных природных парков и резерватов нашей страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу УДП РК.

Участники встречи посетили кордон Бармашинского лесничества, производственнУЮ базУ и лесную пожарную станцию, ознакомились с работой одной из антенно-мачтовых вышек с камерами видеонаблюдения раннего выявления пожара. Также участники посетили Центр оперативного управления ГНПП, где была презентована система "Smart National Park Burabay".

Благодаря ей диспетчеры могут в режиме 24/7 дистанционно наблюдать за всей территорией нацпарка, управлять камерами – меняя точку обзора на 360 градусов, приближая или удаляя изображение. Система работает на основе искусственного интеллекта, имеет мощную оптику с функцией ночного видения и тепловизоры. Это позволяет распознавать возгорания на ранних стадиях и оперативней принимать меры реагирования по локализации и тушению пожаров.

Внедрение "умной" электронной системы раннего обнаружения пожаров в ГНПП "Бурабай" было начато в 2020 году. За это время она доказала свою эффективность. Если в 2020 году — это год накануне внедрения "электронного ока" — от природных пожаров пострадали 84 гектара лесных угодий нацпарка, то уже в следующий году, благодаря смарт-системе, площадь пострадавших от огня территорий сократилась в 4 раза и составила 20,5 гектара. А в 2022 году пострадали 1,3 гектара.

В ходе посещения ГНПП "Бурабай" представители нацпарков провели обсуждения, в ходе которых стороны поделились опытом по совершенствованию подходов в работе по сохранению лесов Казахстана от пожаров.