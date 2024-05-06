Правительство выделило более 816 млн тенге на ремонт котельных в Кокшетау

Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о выделении средств из резерва правительства на ремонт котельных в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.

Более 816 миллионов тенге будут перечислены в бюджет Акмолинской области в виде целевых текущих трансфертов для проведения работ на районных котельных №1 и №2. Планируется отремонтировать котлоагрегаты и пакеты конвективной части, а также заменить поверхности нагрева и бункеры сырого угля.

В результате реализации данных мер повысится эффективность котельных, снизится число аварий и остановок, что позволит обеспечить бесперебойное прохождение предстоящего отопительного сезона.

Продолжается проработка проекта по строительству в Кокшетау полноценной ТЭЦ, которая должна обеспечить растущие потребности города в тепловой и электрической энергии. Планируется, что она будет обладать следующими техническими показателями: тепловая мощность – 520 Гкал/час, электрическая мощность – 240 МВт. С учётом дальнейшей газификации Кокшетау предусматривается установка многотопливных пылеугольных котлов с возможностью перевода на природный газ.

Реализация проекта будет проходить в рамках соглашения между Казахстаном и Россией, подписанного 17 апреля. Уполномоченной организацией с казахстанской стороны в лице АО "Самрук-Энерго" сформирована Дорожная карта для начала работ по ТЭЦ уже в этом году.