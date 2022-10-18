Правительство продолжит работу по цифровой трансформации экономики - Смаилов

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Алихан Смаилов провёл промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Он отметил, что казахстанским и зарубежным инвесторам предоставлены равные условия для получения преференций в республике. Для дальнейшего улучшения делового климата правительство приняло новую Концепцию инвестиционной политики до 2026 года, которая будет стимулировать рост производства товаров с высокой добавленной стоимостью.

Смаилов добавил, что будет продолжена работа по перезагрузке фискального регулирования, повышению эффективности управления государственными финансами, декарбонизации и цифровой трансформации экономики.

Участники заседания рассмотрели отчёты о деятельности совместных постоянных рабочих групп Совета. В частности, обсуждены вопросы реализации инвестиционной политики, энергетики, экологии и нефтегазовой отрасли, цифровизации, трудового законодательства, развития человеческого капитала и привлечения иностранной рабочей силы.

С докладами выступили председатель правления Ассоциации "Казахстанский Совет иностранных инвесторов" Ерлан Досымбеков, глава "ТотальЭнерджис" в РК Фруде Юнес, представитель компании "КНАУФ" в РК Димитри Пропп, управляющий партнер "KPMG" в РК и Центральной Азии Сакен Жумашев, представитель компании "Эни" по Центрально-Азиатскому региону Лучано Васкес.

В обсуждении приняли участие заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, министры энергетики Болат Акчулаков, экологии, геологии и природных ресурсов – Сериккали Брекешев, труда и социальной защиты населения – Тамара Дуйсенова, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат Мусин, а также первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков.

Подводя итоги заседания, премьер-министр подчеркнул, что все озвученные инвесторами рекомендации и вопросы будут проработаны.