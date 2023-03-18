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Правительство Казахстана настроено на дальнейшее взаимодействие с Великобританией — Смаилов
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провёл встречу с министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймсом Клеверли, прибывшим в Астану с первым официальным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
Великобритания является одним из ключевых торговых и инвестиционных партнёров Казахстана на европейском континенте.
В прошлом году товарооборот между странами вырос почти на 60 процентов, превысив 1,8 миллиард долларов.
Кроме того, Соединённое Королевство входит в ТОП-10 инвесторов Казахстана: с 2005 года в республику вложено порядка $16,5 млрд прямых инвестиций. Тенденция роста сохраняется и в последние годы.
"Правительство Казахстана настроено на дальнейшее углубление взаимодействия с Великобританией по всем направлениям. В этом контексте важным шагом станет принятие казахстанско-британского Соглашения о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве, разработка которого находится в завершающей стадии", — сказал Алихан Смаилов.
Он добавил, что в рамках расширения взаимной торговли Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Великобританию по более чем 100 товарным позициям на сумму порядка $800 млн. При этом в части энергетики интерес представляет реализация совместных проектов по производству "зелёного" водорода, а в логистической сфере — дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.
В свою очередь, Джеймс Клеверли подчеркнул, что Казахстан является одним из важнейших торговых партнёров Великобритании в Центральной Азии, и обозначил готовность Соединенного Королевства укреплять сотрудничество во всех взаимовыгодных направлениях.
"Великобритания и Казахстан имеют прекрасные взаимоотношения, они являются достаточно прочными и, на мой взгляд, имеют большой потенциал роста. Это дает нам возможность обсуждать, что еще мы можем сделать, какие перспективы открываются перед нами на будущее", — сказал Джеймс Клеверли.
По итогам встречи в присутствии Премьер-Министра РК были подписаны меморандумы о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Великобританией в области развития экологически чистого водорода и важнейшего минерального сырья.
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