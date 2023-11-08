Пожизненный срок получил убийца ребёнка в Темиртау

Приговор мужчине, убившему трёхлетнего мальчика в Темиртау, вынесли в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

В суде рассмотрели дело в отношении К. по факту убийства малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершённое с особой жестокостью (часть 3 статьи 99 УК РК).

Из материалов дела известно, что мать мальчика оставила его с сожителем и ушла на работу, а когда вернулась, обнаружила в квартире тело сына с множеством ножевых ранений.

"Установлено, что 21 марта в Темиртау К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил убийство малолетнего С., 2020 года рождения. Вина подсудимого доказана признательными показаниями, показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела", - сообщили в суде.