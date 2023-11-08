Пожизненный срок получил убийца ребёнка в Темиртау
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Приговор мужчине, убившему трёхлетнего мальчика в Темиртау, вынесли в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.
В суде рассмотрели дело в отношении К. по факту убийства малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершённое с особой жестокостью (часть 3 статьи 99 УК РК).
Из материалов дела известно, что мать мальчика оставила его с сожителем и ушла на работу, а когда вернулась, обнаружила в квартире тело сына с множеством ножевых ранений.
"Установлено, что 21 марта в Темиртау К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил убийство малолетнего С., 2020 года рождения. Вина подсудимого доказана признательными показаниями, показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела", - сообщили в суде.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде 20 лет либо пожизненное лишение свободы.
"Приговором суда К. признан виновным в совершении убийства, ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы чрезвычайной безопасности", - уточнили в суде.
Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Приговор не вступил в законную силу.
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