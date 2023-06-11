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Пожарные дружины в регионах предлагает создавать эколог
Создать карты водоёмов всех лесных массивов страны с обозначением их глубины предлагает эколог Тимур Елеусизов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Это необходимо для того, чтобы вертолёты МЧС не теряли драгоценного времени при пожарах, вылетая к рекам и озёрам, чтобы зачерпнуть воду. Также общественник считает, что нужно создавать в регионах пожарные дружины и обучать их экстренным работам при тушении пожаров. Эксперт дал и рекомендации людям, оказавшимся в зоне лесного пожара.
"Чтобы не получить дозу угарного газа, необходимо хотя бы намочить полотенце или какую-нибудь тряпку, обмотать голову и головы своих близких, чтобы можно было создать водяную плёнку, которая будет на себя абсорбировать весь этот тяжёлый дым. Опять же намочить одежду, это главное, потому что сухая одежда очень легко воспламеняется. Если пожар, то быстро выбежать из дома. Если есть водоём, окунуться или облить себя ведром воды, чтобы намочить полностью одежду", - говорит руководитель Республиканского общественного объединения Kaz Eco Patrol Тимур Елеусизов.
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