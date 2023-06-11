Пожарные дружины в регионах предлагает создавать эколог

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Создать карты водоёмов всех лесных массивов страны с обозначением их глубины предлагает эколог Тимур Елеусизов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Это необходимо для того, чтобы вертолёты МЧС не теряли драгоценного времени при пожарах, вылетая к рекам и озёрам, чтобы зачерпнуть воду. Также общественник считает, что нужно создавать в регионах пожарные дружины и обучать их экстренным работам при тушении пожаров. Эксперт дал и рекомендации людям, оказавшимся в зоне лесного пожара.