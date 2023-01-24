Пожар в многоэтажке потушили в Алматы

Десять человек спасли из пожара в Алматы. ЧП произошло в многоэтажке в Ауэзовском районе, передаёт BaigeNews.kz.

В 18:21 пожарные расчёты выехали на вызов по адресу: микрорайон 7, дом 4. Горела квартира на втором этаже четырехэтажного дома.

Из жилища пожарные вынесли газовый баллон объемом 25 литров.

"Из-за сильного задымления на лестничной клетке создалась угроза жизни и здоровью жильцов, заблокированных от выхода. Огонь угрожал перейти на третий этаж и кровлю. В 18:54 пожар ликвидирован. Спасено 10 человек, из них трое детей", - уточнили в ДЧС города.

Спасатели предупреждают алматинцев о том, что нельзя перегружать электросети, оставлять без присмотра электроприборы, в случае нагрева электрической вилки, прибор нужно немедленно обесточить.