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Пожар в Иле-Балхашском резервате тушат пятые сутки
На территории Иле-Балхашского резервата совместными усилиями продолжается тушение пожара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Отметим, что тушение осложняет годами сложившаяся подушка из камыша глубиной до 1,5 метра, где продолжается тление, несмотря на осуществляемые сбросы с применением авиации.
В ведомстве подчеркнули, что из-за невозможности проезда пожарной автотехники и труднодоступности местности, тушение проводится наземным способом путем использования подручных средств пожаротушения: хлопушек, мотопомп и шанцевого инструмента. Также с учетом розы ветров применяется способ тушения встречным палом, где отсутствует угроза распространения.
Кроме того, вертолетом "Казавиаспас" продолжаются сбросы воды с применением водно-сливного устройства.
К слову, в тушении загорания задействовано 80 человек и 22 единицы техники.
"Сегодня, 29 июля, вертолетом "Казавиалесоохраны" производится облет резервата, оценена обстановка, в места горения будет осуществлен заброс десанта для проведения тушения в труднодоступных местах. Общая площадь пожара также будет установлена работниками резервата", - сообщили в МЧС.
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