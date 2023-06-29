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МЧС РК Сегодня, 13:20
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Сегодня, 13:20
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Фото: МЧС РК

Пожар в Иле-Балхашском резервате тушат пятые сутки

На территории Иле-Балхашского резервата совместными усилиями продолжается тушение пожара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.

Отметим, что тушение осложняет годами сложившаяся подушка из камыша глубиной до 1,5 метра, где продолжается тление, несмотря на осуществляемые сбросы с применением авиации.

В ведомстве подчеркнули, что из-за невозможности проезда пожарной автотехники и труднодоступности местности, тушение проводится наземным способом путем использования подручных средств пожаротушения: хлопушек, мотопомп и шанцевого инструмента. Также с учетом розы ветров применяется способ тушения встречным палом, где отсутствует угроза распространения.

Кроме того, вертолетом "Казавиаспас" продолжаются сбросы воды с применением водно-сливного устройства.

К слову, в тушении загорания задействовано 80 человек и 22 единицы техники.

"Сегодня, 29 июля, вертолетом "Казавиалесоохраны" производится облет резервата, оценена обстановка, в места горения будет осуществлен заброс десанта для проведения тушения в труднодоступных местах. Общая площадь пожара также будет установлена работниками резервата", - сообщили в МЧС.

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Сегодня, 13:20
238
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