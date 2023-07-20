Пожар тушат на отвесных скалах в ВКО

Фото: ДЧС ВКО

Пожар тушат в скалистой, горной труднодоступной местности на территории Берельского лесничества в Катон-Карагайском районе ВКО, передаёт BaigeNews.kz.

Огнём охвачены деревья на отвесных скалах, на высоте более 1700 метров на ориентировочной площади около трёх гектаров.

Лесники и пожарные добирались к месту ЧП на лошадях и с помощью вертолета МИ-8 авиаподразделения ВКО.

Вертолет МИ-2 Казавиалесоохраны постоянно проводит наблюдение за обстановкой с воздуха.

Вертолетами Ми-171 министерства обороны и МИ-8 авиаподразделения ВКО совершено 19 сбросов воды, обрушив на огонь около 50 тонн воды.

Продолжают тушение 155 лесников, пожарных и сотрудников местных исполнительных органов, 13 единиц техники и три вертолета.