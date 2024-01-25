  • 25 Января, 17:45
  • BAIGENEWS

Пожар охватил банный комплекс в Усть-Каменогорске

Сегодня, 16:24
АВТОР
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instagram.com/shygysqaz_tjd Сегодня, 16:24
Сегодня, 16:24
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Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd
 

В Усть-Каменогорске ликвидировали пожар в банном комплексе на площади 120 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

ЧП произошло в заведении на проспекте аль-Фараби.

Пламенем были охвачены кровля, деревянные конструкции стен и внутренняя обшивка зданий.

В тушении огня задействовали 18 человек личного состава ДЧС и пять единиц техники.

"По причине пожара отрабатывается версия - нарушение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в ДЧС.

Накануне крупный пожар в бане потушили в Шымкенте.

 

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