Пожар охватил банный комплекс в Усть-Каменогорске
Сегодня, 16:24
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Сегодня, 16:24Сегодня, 16:24
156Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd
В Усть-Каменогорске ликвидировали пожар в банном комплексе на площади 120 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.
ЧП произошло в заведении на проспекте аль-Фараби.
Пламенем были охвачены кровля, деревянные конструкции стен и внутренняя обшивка зданий.
В тушении огня задействовали 18 человек личного состава ДЧС и пять единиц техники.
"По причине пожара отрабатывается версия - нарушение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в ДЧС.
Накануне крупный пожар в бане потушили в Шымкенте.
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