Пожар охватил банный комплекс в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске ликвидировали пожар в банном комплексе на площади 120 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

ЧП произошло в заведении на проспекте аль-Фараби.

Пламенем были охвачены кровля, деревянные конструкции стен и внутренняя обшивка зданий.

В тушении огня задействовали 18 человек личного состава ДЧС и пять единиц техники.

"По причине пожара отрабатывается версия - нарушение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в ДЧС.

Накануне крупный пожар в бане потушили в Шымкенте.