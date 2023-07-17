Пожар на газозаправочной станции произошёл в Актюбинской области

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Резервуар с газом и газовоз загорелись в Актюбинской области. Огнеборцам удалось отстоять 20-тонный бензовоз и стоявшую рядом газель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

ЧП произошло 17 июля сразу после полуночи.

"В службу спасения 112 поступило сообщение о том, что на 616 километре трассы Самара-Шымкент, в семи километрах от поселка Кобда при заполнении подземного резервуара газозаправочной станции "Эталон газ" газовозом, произошло загорание газа из резервуара и задней части газовоза. В тушении были задействованы 24 огнеборца и пять единиц техники ДЧС Актюбинской области", - сообщили в ведомстве.

Благодаря профессиональной и слаженной работе пожарных огонь не распространился на другие объекты.

Пожар ликвидирован в 2:15. Жертв и пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.