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Пожар на газозаправочной станции произошёл в Актюбинской области
Резервуар с газом и газовоз загорелись в Актюбинской области. Огнеборцам удалось отстоять 20-тонный бензовоз и стоявшую рядом газель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
ЧП произошло 17 июля сразу после полуночи.
"В службу спасения 112 поступило сообщение о том, что на 616 километре трассы Самара-Шымкент, в семи километрах от поселка Кобда при заполнении подземного резервуара газозаправочной станции "Эталон газ" газовозом, произошло загорание газа из резервуара и задней части газовоза. В тушении были задействованы 24 огнеборца и пять единиц техники ДЧС Актюбинской области", - сообщили в ведомстве.
Благодаря профессиональной и слаженной работе пожарных огонь не распространился на другие объекты.
Пожар ликвидирован в 2:15. Жертв и пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.
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