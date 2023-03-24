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  • Повреждённый космический корабль "Союз МС-22" приземлится в Казахстане
«Роскосмос» / космонавт Олег Новицкий Вчера, 22:35
297
Вчера, 22:35
297
Фото: «Роскосмос» / космонавт Олег Новицкий

Повреждённый космический корабль "Союз МС-22" приземлится в Казахстане

Корабль "Союз МС-22", у которого произошла разгерметизация системы терморегулирования из-за пробоя радиатора микрометеороидом, вернётся на Землю 28 марта. Приземления аппарата ждут в районе юго-восточнее Жезказгана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Роскосмос.

Спуск будет беспилотным.

"Расстыковка корабля от модуля "Рассвет" российского сегмента МКС в 12:57 (по московскому времени), посадка спускаемого аппарата - в 14:45", - говорится в сообщении.

На "Союзе МС-22" возвратят на Землю 218 килограммов грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования.

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Вчера, 22:35
297
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