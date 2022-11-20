Потомок Абая принял участие в президентских выборах

Фото: акимат Абайской области

В президентских выборах принял участие 85-летний Манатай Балтакайулы - потомок Абая Кунанбайулы и уважаемый аксакал среди сельчан, который внёс неоценимый вклад в развитие своего родного края, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

Аксакал вырастил двух сыновей, трёх дочерей и шесть внуков.

"Наш долг - сделать выбор, дать пример молодёжи, в которой важно воспитать патриотизм и ответственность. Мы ответственны за будущее нашей страны, именно поэтому я принимаю участие в сегодняшних выборах, - говорит аксакал. – Несмотря на мои 85 лет, я сделал выбор в пользу будущих поколений. Желаю, чтобы наша страна процветала и вошла в список самых развитых государств".

У аксакала богатая биография. За особые заслуги был награжден медалями "Ерен еңбегі үшін", "В.И.Ленин туғанына 100 жыл толуына орай", "Еңбектегі ерлігі үшін", "Тың жерлерді игергені үшін", "Еңбек ардагері", почетной грамотой верховного совета КазССР. Является почётным гражданином Абайского района.