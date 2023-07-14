Постановка на воинский учёт станет автоматической в Казахстане

Фото: пресс-служба Минобороны РК

С первого января 2024 года в рамках пилотного проекта Минобороны постановка на воинский учет 17-летних юношей станет автоматической, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Теперь определять степень пригодности к военной службе будут не на медкомиссии, а на основании информации из базы Минздрава.

"Организации здравоохранения осуществляют профилактические медицинские осмотры с последующим динамическим наблюдением и оздоровлением детей от месяца до 18 лет. Причем в возрасте от 15 до 18 лет врачи общей практики с учетом заключения профильных специалистов и лабораторно-диагностических исследований проводят комплексную оценку состояния их здоровья. Данные об этом отражаются в информационной системе Минздрава, интегрированной с Минобороны", – говорится в сообщении.

К слову, ежегодно на воинский учет ставят около 120 тысяч 17-летних юношей.

Автоматизация услуги позволит сэкономить более миллиарда тенге бюджетных средств, ежегодно выделяемых местным исполнительным органам для организации и проведения приписки к призывным участкам.