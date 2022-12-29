Попытка ограбления возле обменника попала на видео в Астане

Фото: polisia.kz

23-летнего мужчину средь бела дня пытались ограбить у обменного пункта в Астане и забрать пять тысяч долларов. Инцидент попал на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Постарадавший обратился в полицию.

"Столичными полицейскими установлена машина марки Daewoo Lacetti. Подозреваемые в возрасте 54-х и 25-ти лет задержаны на территории Жамбылской области в Мойынкумском районе. У них изъяты газовый пистолет с патронами, пистолет-зажигалка и медицинская черная маска", - сообщили в МВД.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 191 УК РК. Подозреваемые находятся под стражей.