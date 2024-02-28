Поправки в закон о насилии были приняты после поддержки Президента – мажилисмен
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Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов рассказал о работе над поправками в закон о семейно-бытовом насилии. По его словам, поправки были приняты после того, как глава государства Касым-Жомарт Токаев высказал свою позицию по этому вопросу, передаёт BaigeNews.kz.
"Когда мы подготовили законопроект и отправили в правительство еще ранней осенью, мы видели, что в проектном заключении наши поправки не поддерживаются. И благодаря президенту, когда он дал поручения, эти поправки были поддержаны. Есть очевидная позиция президента, если бы ее не было, мы бы не знали, какое заключение мы бы получили.
Президент четко выразил свою позицию, что мы должны защищать всех граждан от насилия", - сказал депутат в кулуарах Мажилиса.
Напомним, что законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" был ранее принят в Мажилисе в первом чтении.
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