Полсотни сосен высадили на аллее имени Салтанат Рахимбековой в Астане

Фото: Коалиция за "зелёную экономику"

В столице, на аллее имени Салтанат Рахимбековой, посадили 50 сосен, передаёт BaigeNews.kz.

Акцию посвятили десятилетию общественной организации ОЮЛ "Коалиция за "зелёную экономику" и развитию G-Global.

"Идея создания и формирования общественной организации, которая стала провайдером Концепции по переходу Казахстана к "зелёной" экономике, а также целей устойчивого развития ООН, принадлежит доктору экономических наук, первому председателю правления коалиции Салтанат Рахимбековой. Салтанат Темиркуловна при жизни была уважаемым общественным деятелем, лидером, инициатором многих общественно-социальных проектов, программ, плодотворно работала в сфере охраны окружающей среды", — рассказали организаторы акции.

Напомним, эта аллея была основана осенью 2020 года по инициативе коллег и учеников Салтанат Рахимбековой. С тех пор здесь ежегодно высаживают деревья. Сегодня здесь растёт около 200 сосен.