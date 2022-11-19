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Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Петропавловска на сайте госзакупок заявил лот под названием "уходовые работы за деревьями" на 21,8 миллиона тенге. Том числе на эту сумму власти планировали полив, побелку и прополку зелёных насаждений в зимний период. Однако позже этот лот отменили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск News.
Позже в отделе ЖКХ попытались объяснить, для чего зимой деревьям нужен такой уход.
"3 ноября 2022 года было объявлено ценовое предложение №8600371–1 на уходные работы за деревьями на сумму 21,8 миллиона тенге. Согласно технической спецификации предусмотрен зимний полив (удобрения) деревьев, побелка, спил аварийных деревьев. Суть влагозарядного полива (удобрениями) состоит в защите деревьев от воздействия морозов во время зимы. "Заряженное" по осени влагой дерево защищено от усыхания, а также от обморожения корневой системы. Поэтому необходимость влагозарядного полива определяется, в первую очередь, климатом конкретного региона и объёмом выпавших осенью осадков. Побелка деревьев делается для того, чтобы защитить их от грибков и вредителей, устроившихся в коре на зимовку. Кроме того, побелка садовых деревьев, как и декоративных, защищает их стволы от образования наледи", — цитирует издание официальный ответ отдела ЖКХ города.
Также в ведомстве пояснили, конкурс объявили не просто так, а согласно заключению лесопатолога.
"Но, в связи с тем, что техническая спецификация была не дополнена, 11 ноября данный конкурс был отменен", — добавили в ЖКХ.
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