Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали

Фото: петропавловск.kz

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Петропавловска на сайте госзакупок заявил лот под названием "уходовые работы за деревьями" на 21,8 миллиона тенге. Том числе на эту сумму власти планировали полив, побелку и прополку зелёных насаждений в зимний период. Однако позже этот лот отменили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск News.

Позже в отделе ЖКХ попытались объяснить, для чего зимой деревьям нужен такой уход.

"3 ноября 2022 года было объявлено ценовое предложение №8600371–1 на уходные работы за деревьями на сумму 21,8 миллиона тенге. Согласно технической спецификации предусмотрен зимний полив (удобрения) деревьев, побелка, спил аварийных деревьев. Суть влагозарядного полива (удобрениями) состоит в защите деревьев от воздействия морозов во время зимы. "Заряженное" по осени влагой дерево защищено от усыхания, а также от обморожения корневой системы. Поэтому необходимость влагозарядного полива определяется, в первую очередь, климатом конкретного региона и объёмом выпавших осенью осадков. Побелка деревьев делается для того, чтобы защитить их от грибков и вредителей, устроившихся в коре на зимовку. Кроме того, побелка садовых деревьев, как и декоративных, защищает их стволы от образования наледи", — цитирует издание официальный ответ отдела ЖКХ города.

Также в ведомстве пояснили, конкурс объявили не просто так, а согласно заключению лесопатолога.