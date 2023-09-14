Полиция переквалифицировала дело о смерти девочки на пенной вечеринке в Костанайской области

Правоохранительные органы разбираются с тем, кто ответственен за смерть девочки, которую ударило током на пенной вечеринке в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Сообщается, что правоохранители переквалифицировали досудебное расследование.

"По данному факту начатое ранее досудебное расследование по части второй статьи 306 Уголовного кодекса РК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении товаров или услуг, предназначенных для малолетних" была переквалифицирована на часть третью этой же статьи — повлекшие смерть. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет", - сообщили полицеские.

Напомним, 25 августа в поселке Узунколь Костанайской области девятилетняя девочка получила удар электрическим током во время пенной вечеринки, приуроченной ко Дню молодежи. Позже стало известно, что девочка скончалась.