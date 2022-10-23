Полицейским пришлось сопровождать сотни машин из-за непогоды в Акмолинской области

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В колонне из 200 автомобилей около 150 — на летних шинах.

Из-за гололёда Акмолинским полицейским пришлось сопровождать машины по трассе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

22 октября было закрыто движение для всех видов автотранспорта на некоторых участках дорог. Однако непогода все же застала в пути автовладельцев, едущих транзитом.

Акмолинские полицейские сопровождают колонны автомашин в различных направлениях из областного центра и проводят разъяснительную работу с водителями транспортных средств. Сформировав колонну из более 250 машин, три экипажа патрульной полиции сопровождают автомобили в направлении столицы.