open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Полицейским пришлось сопровождать сотни машин из-за непогоды в Акмолинской области
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 12:11
88
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейским пришлось сопровождать сотни машин из-за непогоды в Акмолинской области

В колонне из 200 автомобилей около 150 — на летних шинах.

Из-за гололёда Акмолинским полицейским пришлось сопровождать машины по трассе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

22 октября было закрыто движение для всех видов автотранспорта на некоторых участках дорог. Однако непогода все же застала в пути автовладельцев, едущих транзитом.

Акмолинские полицейские сопровождают колонны автомашин в различных направлениях из областного центра и проводят разъяснительную работу с водителями транспортных средств. Сформировав колонну из более 250 машин, три экипажа патрульной полиции сопровождают автомобили в направлении столицы. 

"23 октября, сплошной гололёд. Формируем колонну в направлении города Щучинск. Из 200 машин порядка 150 на летних шинах. В основном транзитники", —  отметил начальник управления местной полицейской службы ДП региона Аслан Кызбикенов.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
Видео: t.me/POLICE_of_KZ
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#непогода
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:11
88
Поделитесь:
Наверх