Полицейские требовали взятку зерном

В Денисовском районе Костанайской области суд признал сотрудников полиции в вымогательстве взятки зерном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Иноформбюро. Приговор был вынесен в отношении начальника районного отдела полиции, начальника ОМПС и старшего инспектора.

В суде сообщили, что начальник ОП дал указания своим подчинённым потребовать взятку у директора КХ, чтобы не привлекать водителей и механизаторов к адмответственности за нарушения во время зерноуборочных работ и перевозки зерна.

Генеральный директор ТОО, опасаясь срыва уборочной компании, согласился отдать 30 тонн пшеницы. Полицейские получили зерно и продали его за 3 млн тенге.

В итоге суд приговорил начальника отдела полиции к восьми годам лишения свободы, а его подчинённых – к семи годам. Им запрещено пожизненно занимать должности на государственной службе. Кроме того, экс-полицейских лишили званий – полковника, подполковника и капитана.

Приговор не вступил в законную силу.