Полицейские спасли сбитого на дороге щенка в Алматинской области

Полицейские спасли собаку, которую нашли сбитой на дороге в Алматинской области. Щенка они привезли восстанавливаться в приют для животных, передаёт BaigeNews.kz.

О случившемся сообщила зоозащитница Наталия Сульжик.

"Привезли нам малыша, которого нашли на дороге сбитым. Скорее всего, перелом передней лапки. Огромная благодарность ребятам! Настоящие Люди! Доброта уже спасает этот мир", - написала женщина на своей странице в Facebook.