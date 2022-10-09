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Полицейские спасли сбитого на дороге щенка в Алматинской области Вчера, 05:19
864

Полицейские спасли сбитого на дороге щенка в Алматинской области

Полицейские спасли собаку, которую нашли сбитой на дороге в Алматинской области. Щенка они привезли восстанавливаться в приют для животных, передаёт BaigeNews.kz.

О случившемся сообщила зоозащитница Наталия Сульжик.

"Привезли нам малыша, которого нашли на дороге сбитым. Скорее всего, перелом передней лапки. Огромная благодарность ребятам! Настоящие Люди! Доброта уже спасает этот мир", - написала женщина на своей странице в Facebook.

 

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#животные #полиция #Алматинская область
Журналист
Вчера, 05:19
864
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