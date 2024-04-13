  • 13 Апреля, 09:52
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Полицейские спасли охранника, оказавшегося в зоне затопления в Петропавловске

Сегодня, 08:32
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 08:32
Сегодня, 08:32
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Фото: скриншот с видео

В Петропавловске полицейские спасли пожилого охранника, оказавшегося в зоне затопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  Polisia.kz. 

64-летний житель пригорода, работающий охранником в районе Речпорта, оказался в водном плену. Бурный поток отрезал его от суши. Директор охранного агентства не успел эвакуировать работника. Тогда обратился к полицейскому, который дежурил рядом на объездной дороге. 

"Это был старший сержант полиции Константин Сычёв. Он передал информацию о происшествии начальнику управления полиции города Петропавловска Марату Жумалиеву. Вода стремительно прибывала, каждая минута промедления могла стоить человеку жизни. Полковник полиции Жумалиев незамедлительно прибыл на место с сотрудниками УП и одной из трёх моторных лодок, которые находятся в распоряжении стражей порядка в районе Заречного посёлка", — рассказали в полиции.

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