Полицейские спасли охранника, оказавшегося в зоне затопления в Петропавловске
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В Петропавловске полицейские спасли пожилого охранника, оказавшегося в зоне затопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
64-летний житель пригорода, работающий охранником в районе Речпорта, оказался в водном плену. Бурный поток отрезал его от суши. Директор охранного агентства не успел эвакуировать работника. Тогда обратился к полицейскому, который дежурил рядом на объездной дороге.
"Это был старший сержант полиции Константин Сычёв. Он передал информацию о происшествии начальнику управления полиции города Петропавловска Марату Жумалиеву. Вода стремительно прибывала, каждая минута промедления могла стоить человеку жизни. Полковник полиции Жумалиев незамедлительно прибыл на место с сотрудниками УП и одной из трёх моторных лодок, которые находятся в распоряжении стражей порядка в районе Заречного посёлка", — рассказали в полиции.
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