Полицейские спасли охранника, оказавшегося в зоне затопления в Петропавловске

В Петропавловске полицейские спасли пожилого охранника, оказавшегося в зоне затопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

64-летний житель пригорода, работающий охранником в районе Речпорта, оказался в водном плену. Бурный поток отрезал его от суши. Директор охранного агентства не успел эвакуировать работника. Тогда обратился к полицейскому, который дежурил рядом на объездной дороге.