Пол Маккартни ответил на признание в любви спустя 60 лет
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Один из основателей легендарной группы The Beatles Пол Маккартни в социальных сетях обратился к девушке по имени Эдриенн, которая 1964 году призналась ему в любви, передаёт BaigeNews.kz.
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После черно-белого отрывка из видео телеканала CBS 60-летней давности, музыкант обратился к своей фанатке.
"Привет, Эдриенн, это Пол. Я посмотрел твоё видео. Я сейчас в Бруклине. Я в Нью-Йорке. Наконец добрался сюда. У нас фотовыставка. Приходи и посмотри", — сказал музыкант.
Он отметил, что в экспозиции она сможет увидеть снимки Пола Маккартни тех лет.
"Эдриенн из Бруклина, если ты слушаешь, Пол Маккартни из Ливерпуля тоже любит тебя. Спустя 60 лет после того, как The Beatles прибыли в Нью-Йорк во время своей первой поездки в Америку, фоторепортаж Пола о "Битломании" теперь выставлен Бруклинском музее. Посетите выставку "Фотографии Пола Маккартни 1963-64: Глаза бури", которая продлится до 18 августа", — говорится в послании.
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