Пол Маккартни ответил на признание в любви спустя 60 лет

Один из основателей легендарной группы The Beatles Пол Маккартни в социальных сетях обратился к девушке по имени Эдриенн, которая 1964 году призналась ему в любви, передаёт BaigeNews.kz.

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После черно-белого отрывка из видео телеканала CBS 60-летней давности, музыкант обратился к своей фанатке.

"Привет, Эдриенн, это Пол. Я посмотрел твоё видео. Я сейчас в Бруклине. Я в Нью-Йорке. Наконец добрался сюда. У нас фотовыставка. Приходи и посмотри", — сказал музыкант.

Он отметил, что в экспозиции она сможет увидеть снимки Пола Маккартни тех лет.