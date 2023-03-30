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polisia.kz Сегодня, 20:27
147
Сегодня, 20:27
147
Фото: polisia.kz

Похищенное во время январских событий оружие нашли у дороги в области Жетысу

Схрон с пневматическими винтовками, похищенными из оружейного магазина во время январских событий, обнаружили в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Poisia.kz.

Оружие нашли на обочине дороги Когалы-Шаган жители Кербулакского района и сообщили в полицию. 

Изъяты три пневматические винтовки калибра 4, 5 и 6 миллиметров BSA Ultrа, Action sport games и BSA Us.  

"Установлено, что оружие похитили в январе 2022 года в одном из охотничьих магазинов Алматы. Собранный по факту материал вместе с изъятыми винтовками направлен в подразделение полиции", - уточнили в МВД.

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Сегодня, 20:27
147
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