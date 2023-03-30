Похищенное во время январских событий оружие нашли у дороги в области Жетысу

Фото: polisia.kz

Схрон с пневматическими винтовками, похищенными из оружейного магазина во время январских событий, обнаружили в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Poisia.kz.

Оружие нашли на обочине дороги Когалы-Шаган жители Кербулакского района и сообщили в полицию.

Изъяты три пневматические винтовки калибра 4, 5 и 6 миллиметров BSA Ultrа, Action sport games и BSA Us.