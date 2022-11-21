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polisia.kz Сегодня, 17:07
64
Сегодня, 17:07
64
Фото: polisia.kz

Погоню за вооружёнными браконьерами сняли на видео в СКО

Мужчин, подозреваемых в незаконной охоте, с незарегистрированным ружьём задержали полицейские в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

В поле зрения стражей порядка попали жители Жамбылского района. Сельчане 31 и 33 лет, остановленные для проверки в лесу, попытались сбежать, но были настигнуты. 

С места происшествия изъяты разделанная туша сибирской косули, предположительно, самки, охотничье ружьё ИЖ-43 12 калибра, патроны и гильзы, нож. 

Проверка показала, что оружие не зарегистрировано. 

Начато расследование по части 3 статьи 337 УК РК - “Незаконная охота”. Назначены экспертизы, которые установят размер ущерба, причиненного природе региона. 

"Незаконная охота, совершённая группой лиц, влечёт наказание от штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей до лишения свободы на пять лет с конфискацией имущества. Это первый случай незаконной охоты, выявленный в районе в текущем году", — сообщил начальник ОП Жамбылского района Асан Мейрамов. 

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#браконьеры #СКО #косуля
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:07
64
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