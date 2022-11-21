Погоню за вооружёнными браконьерами сняли на видео в СКО

Фото: polisia.kz

Мужчин, подозреваемых в незаконной охоте, с незарегистрированным ружьём задержали полицейские в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В поле зрения стражей порядка попали жители Жамбылского района. Сельчане 31 и 33 лет, остановленные для проверки в лесу, попытались сбежать, но были настигнуты.

С места происшествия изъяты разделанная туша сибирской косули, предположительно, самки, охотничье ружьё ИЖ-43 12 калибра, патроны и гильзы, нож.

Проверка показала, что оружие не зарегистрировано.

Начато расследование по части 3 статьи 337 УК РК - “Незаконная охота”. Назначены экспертизы, которые установят размер ущерба, причиненного природе региона.