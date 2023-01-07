Подтопление пытаются предотвратить в селе Актюбинской области

Фото: facebook.com/yerzhan.baitanayev

В соцсетях появилась информация, что село Коптогай в Актюбинской области затапливает дождевыми и талыми водами. Ситуацию прокомментировали в акимате региона, передаёт BaigeNews.kz.

Заместитель руководителя аппарата акима области Ержан Байтанаев на своей странице в Facebok написал, что в данный момент ситуация в посёлке стабильная.

"Фактов и угрозы подтопления жилых домов нет. Последние два дня на территории сельского округа интенсивно шёл снег с дождём. В результате талая и дождевая вода со степи сошла в низменность. В целях предотвращения угрозы подтопления была организована работа волонтёров и специальной техники. Сейчас воды проходят через улицы села, их уровень незначительный. На месте находится аким района Аскар Казыбаев", — отметил Ержан Байтанаев.

Он подчеркнул, что ситуация сейчас на контроле руководства области.