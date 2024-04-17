Подросток выпрыгнул из окна четвёртого этажа школы в Астане

Восьмиклассник выпрыгнул из окна школы в Астане. Подробности сообщили в управлениях здравоохранения и образования, передаёт BaigeNews.kz.

"17 апреля учащийся 8 класса школы-лицея №72 выпрыгнул из окна 4 этажа школы. На место происшествия незамедлительно вызвана скорая помощь, ребёнок находится в больнице", — говорится в сообщении.

У пострадавшего сотрясение головного мозга, травмы грудной клетки и живота, переломы правого предплечья и правой голени. Общее состояние - тяжёлое, стабильное.

Выясняются причины произошедшего.

Департаментом полиции города возбуждено уголовное дело.