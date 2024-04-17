Подросток выпрыгнул из окна четвёртого этажа школы в Астане
Сегодня, 18:28
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Сегодня, 18:28Сегодня, 18:28
152Фото: baigenews.kz
Восьмиклассник выпрыгнул из окна школы в Астане. Подробности сообщили в управлениях здравоохранения и образования, передаёт BaigeNews.kz.
"17 апреля учащийся 8 класса школы-лицея №72 выпрыгнул из окна 4 этажа школы. На место происшествия незамедлительно вызвана скорая помощь, ребёнок находится в больнице", — говорится в сообщении.
У пострадавшего сотрясение головного мозга, травмы грудной клетки и живота, переломы правого предплечья и правой голени. Общее состояние - тяжёлое, стабильное.
Выясняются причины произошедшего.
Департаментом полиции города возбуждено уголовное дело.
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