Подросток покончил с собой после ссоры с родителями

Фото: the-steppe.com

В Башкирии восьмиклассник покончил с собой из-за ссоры с родителями. Он отказывался идти стричься, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Как пишет телеграмм-канал baza, тело 15-летнего Руслана (имя изменено) заметили у подъезда многоэтажки в городе Мелеузе. Чтобы спасти парня, на место тут же вызвали врачей, однако они помочь они уже ничем не могли. Никаких предсмертных записок с объяснением своих мотивов Руслан не оставил. При обходе дома лишь обнаружилось, что подросток сумел пробраться на крышу, несмотря на закрытые чердаки.

Для близких это самоубийство стало полным шоком: у Руслана было много друзей, а в школе он числился отличником и олимпиадником. Но как раз с утра, накануне своей смерти, парень сильно поругался с родителями - его заставляли идти стричься, а он не хотел. После этого он на эмоциях ушёл из квартиры. Спустя три с половиной часа его и обнаружили возле дома.