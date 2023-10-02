Подробности гибели солдата-срочника в Актау раскрыла прокуратура

Стали известны обстоятельства, при которых 30 сентября на территории Актауского гарнизона погиб солдат срочной службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

30 сентября во время проведения работ в Актауском гарнизоне на учебном полигоне командования "Запад" произошёл хлопок неизвестного вещества. В результате один военнослужащий получил травмы различной степени тяжести. Несмотря на усилия медицинских работников, он скончался по дороге в больницу.

Дело по факту гибели солдата находится на особом контроле главной военной прокуратуры и прокуратуры Актауского гарнизона. Ведётся досудебное расследование по части 2 статьи 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее смерть человека".

"Вчера проводилось вскрытие тела, чтобы установить точную причину смерти. Ждём результаты экспертизы. В случае обнаружения осколков будет дополнительная экспертиза, чтобы определить их происхождение и состав", — сообщил главный военный прокурор Актауского гарнизона Ерлан Куткожа

Он рассказал, что взрыв произошёл на полигоне не на месте проведения учений, а с другой стороны, где солдаты убирали бытовой мусор.

"В результате взрыва ранение получил ещё один военнослужащий по контракту — сержант 2000 года рождения. Ранение он получил в затылочную часть головы. Сейчас он в больнице. Его состояние удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет. Опросить военнослужащего ещё не удалось, так как он находится в шоковом состоянии", — отметил Ерлан Куткожа.

Главный военный прокурор Актауского гарнизона уточнил, что по результатам расследования виновных привлекут к ответственности.

По информации военной прокуратуры РК, с 2020 года в Казахстане погибли 270 военнослужащих: в 2020 году – 78 человек, в 2021 году – 96, в 2022 году – 85, в 2023 году – 11. Из-за болезни умерли 36%, от последствия автокатастроф – 24%, от суицидов – 20%.

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Между тем по данным министерства обороны РК, в 2022 году в ряды военнослужащих призвали призвано около 35 тысяч человек, в 2021 году – 32 тысячи. В этом году на срочную воинскую службу планировалось призвать около 37-38 тысяч ребят.