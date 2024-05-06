Подписано соглашение о сотрудничестве стран СНГ в случае ЧС

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.