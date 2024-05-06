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Подписано соглашение о сотрудничестве стран СНГ в случае ЧС

Вчера, 18:54
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baigenews.kz Вчера, 18:54
Вчера, 18:54
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Фото: baigenews.kz

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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