Под видом саночистки пилили здоровые деревья - тюремный срок грозит подрядчикам в Актобе

Фото: astanatv.kz

До трёх лет тюрьмы грозит сотрудникам компании-подрядчика, вырубившим здоровые деревья в лесополосе возле Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Факт незаконного уничтожения 236 деревьев выявили прокуроры.

Территорию обслуживала организация, с которой заключили договор в управлении природных ресурсов Актюбинской области.

Сотрудники компании-подрядчика должны были провести выборочную санитарную вырубку, но в итоге погубили сотни живых деревьев. Сумма ущерба превысила 15 миллионов тенге.

По факту незаконной вырубки проводится досудебное расследование по статье 362 УК РК - "Превышение власти или должностных полномочий". Виновным грозит штраф до трёх тысяч МРП (это 10 миллионов тенге) или даже до трёх лет тюрьмы.