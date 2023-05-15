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  • Под видом саночистки пилили здоровые деревья - тюремный срок грозит подрядчикам в Актобе
astanatv.kz Сегодня, 18:18
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Сегодня, 18:18
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Фото: astanatv.kz

Под видом саночистки пилили здоровые деревья - тюремный срок грозит подрядчикам в Актобе

До трёх лет тюрьмы грозит сотрудникам компании-подрядчика, вырубившим здоровые деревья в лесополосе возле Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Факт незаконного уничтожения 236 деревьев выявили прокуроры. 

Территорию обслуживала организация, с которой заключили договор в управлении природных ресурсов Актюбинской области. 
Сотрудники компании-подрядчика должны были провести выборочную санитарную вырубку, но в итоге погубили сотни живых деревьев. Сумма ущерба превысила 15 миллионов тенге. 

По факту незаконной вырубки проводится досудебное расследование по статье 362 УК РК - "Превышение власти или должностных полномочий". Виновным грозит штраф до трёх тысяч МРП (это 10 миллионов тенге) или даже до трёх лет тюрьмы.

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Сегодня, 18:18
423
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