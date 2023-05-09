Почётное консульство Казахстана открылось в грузинском городе Гори

Фото: МИД РК

Почётное консульство Казахстана открылось в одном из самых древних городов Грузии – Гори, с консульским округом в историко-географическом крае Шида Картли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Почётным консулом в Гори назначен известный грузинский предприниматель Иракли Какаладзе, который долгое время жил в Караганде.

Стоит отметить, что это четвёртое почётное консульство Казахстана в Грузии. На его торжественном открытии присутствовали представители МИД Грузии, исполнительной власти, академических и деловых кругов региона Шида Картли.