Почти на 30 процентов выросло производство авто в Казахстане

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Объемы производства превзошли результаты января-июня 2022 года на 40,6 процента.

В июне 2023 года в Казахстане было произведено 14 572 единиц техники на 29,2% больше, чем годом ранее, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на АКАБ.

Всего же в 2023 году на территории Казахстана было произведено 73 055 единиц техники, общей стоимостью свыше 847 миллиардов тенге. Из них легковых автомобилей 66 551 единиц (+41,6%), 4 722 единиц грузового транспорта (+21,6%), 1 095 автобусов (+89,8%), 499 прицепов и полуприцепов и 188 единиц прочей специализированной техники.

Объемы производства превзошли результаты января-июня 2022 года на 40,6%.



По итогам шести месяцев на костанайском Allur произведено 44 214 единиц техники (+38,2%).

Алматинский Hyundai Trans Kazakhstan выпустил 24 509 (+45,5%) легковых автомобилей.

Семипалатинский СемАЗ отгрузил 1 887 единиц коммерческой техники (+57,3%).

В Кокшетау КАМАЗ- Инжиниринг выпустил 525 грузовиков.

Саранский завод QazTehna – 444 автобуса.

На счету Hyundai Trans Auto и Daewoo Bus Kazakhstan – 395 и 273 единиц коммерческой техники, соответственно.