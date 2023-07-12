Почти 50 детей отравились в детских садах российского Орска

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В городе Орск под Оренбургом десятки детей отравились в детских садах. За медицинской помощью обратились родители 47 детей, 13 из них уже госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, все пострадавшие от двух до пяти лет из разных детсадов, но организует питание в них одна компания. Предварительно, малыши отравились молочной продукцией.

Тем временем в больницы продолжают поступать дети с признаками отравления. У них тошнота и плохое самочувствие. А у некоторых поднялась температура.

К делу уже подключились местные Минздрав, Следственный комитет и прокуратура. В садиках проходят проверки.

В июне в Братске более 60 человек отравились шаурмой, приготовленной в одном из городских кафе.