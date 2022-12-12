Почти 4 триллиона тенге нужно на ремонт теплосетей в Казахстане

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В правительстве посчитали, сколько денег потребуется для ремонта изношенных инженерных сетей, передает BaigeNews.kz. Об этом на расширенном заседании правительства сообщил премьер-министр Алихан Смаилов.

"Разрабатываемая программа "Тариф в обмен на инвестиции" позволит снизить изношенность электро- и теплосетей и трубопроводов на 20%. Для этого необходимо провести ремонт инженерных сетей более 130 тысяч километров и привлечь инвестиций - 3,8 триллиона тенге. Соответствующие правила будут утверждены на этой неделе", - сказал он.

По его словам, в первом квартале 2023 года завершится аудит всех ТЭС и электросетей в стране. Помимо этого будут проведен аудит теплосетей.