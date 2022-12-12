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  • Почти 4 триллиона тенге нужно на ремонт теплосетей в Казахстане
zakon-img1 Сегодня, 12:13
125
Сегодня, 12:13
125
Фото: zakon-img1

Почти 4 триллиона тенге нужно на ремонт теплосетей в Казахстане

В правительстве посчитали, сколько денег потребуется для ремонта изношенных инженерных сетей, передает BaigeNews.kz. Об этом на расширенном заседании правительства сообщил премьер-министр Алихан Смаилов. 

"Разрабатываемая программа "Тариф в обмен на инвестиции" позволит снизить изношенность электро- и теплосетей и трубопроводов на 20%. Для этого необходимо провести ремонт инженерных сетей более 130 тысяч километров и привлечь инвестиций - 3,8 триллиона тенге. Соответствующие правила будут утверждены на этой неделе", - сказал он.

По его словам, в первом квартале 2023 года завершится аудит всех ТЭС и электросетей в стране. Помимо этого будут проведен аудит теплосетей. 

"Проводятся работы по модернизации национальной электросетей, в том числе включение электросетей ЗКО в единую электроэнергетическую систему", - отметил Смаилов.

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#тепло #правительство #ремонт
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:13
125
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