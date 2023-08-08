Почти 195 тысяч казахстанцев работают за рубежом

По итогам первого квартала 2023 года более 194 тысяч казахстанцев работают за рубежом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на заместителя премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения Тамару Дуйсенову.

"По данным министерства иностранных дел по итогам первого квартала более 194 тысяч граждан Казахстана осуществляют трудовую деятельность за рубежом", - сказала министр на заседании кабмина.

Министерством приняты дополнительные меры по инициированию заключения новых соглашений с Турцией, ОАЭ, Великобританией и другими странами по обеспечению трудовых прав граждан Казахстана.

"Для обеспечения легального трудоустройства граждан страны в Южной Корее прорабатывается вопрос по включению Казахстана в "систему разрешений на труд" (Employment Permit System – EPS). Трудоустройство через данную систему будет осуществляться через регистрацию на migration.enbek.kz. центрами трудовой мобильности с дальнейшим проведением языковых курсов, прохождением обязательного медицинского обследования и оформлением документов для выезда", - добавила Дуйсенова.

Ранее сообщалось, что в Казахстане впервые за последние 10 лет зафиксировано положительное сальдо миграции.