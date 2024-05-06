Почти 180 поездов задержали из-за забытой сумки в Японии
Вчера, 05:45
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Вчера, 05:45Вчера, 05:45
865Фото: pixabay / иллюстративное фото
Забытая сумка стала причиной отмены и задержки почти 180 поездов в Японии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР24".
Оставленный багаж обнаружили на вокзале города Киото, который считается одним из самых популярных у туристов.
Забытый рюкзак привлёк внимание пассажиров из-за подозрительной надписи иероглифами. Слово напоминало название химического соединения. На место прибыли полицейские. Они занялись проверкой содержимого сумки. На это время движение поездов было приостановлено.
Внутри оказались личные вещи пассажира – одежда и другие предметы, не представляющие опасности. После этого сумка была возвращена владельцу, а движение поездов возобновлено
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