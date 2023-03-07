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isnr.ru Сегодня, 13:25
90
Сегодня, 13:25
90
Фото: isnr.ru

Почему в министерствах есть металлодетекторы, а в школах нет, рассказал глава Минпросвета

В кулуарах правительства министр просвещения Гани Бейсембаев ответил на вопрос журналистов о том, почему в министерствах металлодетекторы установлены по умолчанию уже много лет, а в школах их до сих пор нет, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам министра, вопрос установки металлоискателей и рамок будет подниматься после экспертного обсуждения. 

“А почему, когда их устанавливали в правительстве, никто не обсуждал это? Просто поставили и всё. Всех посетителей проверяют, как в аэропорту. Чтобы попасть к министру, нужно пройти семь кругов ада. А почему в школах для обеспечения безопасности теперь нужно это все обсуждать? Значит ли это, что вы, как министр, свою безопасность ставите выше других?”, - спросили журналисты в кулуарах. 

В ответ на это министр предложил представителям СМИ посетить школы и на месте обсудить этот вопрос.

“Там, на местах, будет более ясно” - заключил Бейсембаев.

О том, как долго эксперты будут обсуждать установку металлоискателей и рамок в школах, министр пока не знает.

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#школы #безопасность #Минпросвещения
Алиева Алина Журналист
Сегодня, 13:25
90
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