Почему в министерствах есть металлодетекторы, а в школах нет, рассказал глава Минпросвета

Фото: isnr.ru

В кулуарах правительства министр просвещения Гани Бейсембаев ответил на вопрос журналистов о том, почему в министерствах металлодетекторы установлены по умолчанию уже много лет, а в школах их до сих пор нет, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам министра, вопрос установки металлоискателей и рамок будет подниматься после экспертного обсуждения.

“А почему, когда их устанавливали в правительстве, никто не обсуждал это? Просто поставили и всё. Всех посетителей проверяют, как в аэропорту. Чтобы попасть к министру, нужно пройти семь кругов ада. А почему в школах для обеспечения безопасности теперь нужно это все обсуждать? Значит ли это, что вы, как министр, свою безопасность ставите выше других?”, - спросили журналисты в кулуарах.

В ответ на это министр предложил представителям СМИ посетить школы и на месте обсудить этот вопрос.

“Там, на местах, будет более ясно” - заключил Бейсембаев.

О том, как долго эксперты будут обсуждать установку металлоискателей и рамок в школах, министр пока не знает.