- Почему в Казахстане повышают тарифы на электроэнергию, объяснили в Минэнерго 15:26 51
- Розничный налог: кто может перейти на новый режим налогообложения 15:25 51
- С 1 июля в Казахстане подорожают сигареты 14:57 185
- Жители Актюбинской области платили до 300 тысяч тенге мошенникам за трудоустройство 14:34 203
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 14:31 228
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 13:51 416
- Мошенница "продала" вакансию учителя в Таразе за 700 тысяч тенге 13:38 445
- Все школы и детсады нужно обеспечить видеокамерами до конца лета - Кульгинов 13:29 273
- Спасённых краснокнижного лебедя-кликуна и пеликана выпустили на волю в Бурабае 13:24 333
- Правила предоставления информации о доходах цифровых майнеров утвердили в Казахстане 13:20 273
- "Казахстан — второй по значимости торговый партнёр Таджикистана" — Эмомали Рахмон 13:09 287
- Почти 1,4 млн тенге на развитие бизнеса смогут получить казахстанцы 12:44 474
- Фиктивные договоры и вывод денег - в чём подозревают беглого олигарха Анатолия Балушкина 12:32 526
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 12:31 453
- Контрабанда наркотиков из США в особо крупном размере пресечена в Алматы 12:13 526
- Депутаты раскритиковали Минпросвещения за нехватку учебников в школах 12:11 323
- Вернуть доплаты сотрудникам противочумных служб в Казахстане попросили в сенате 11:43 363
- Пенсионные накопления казахстанцев могут разрешить инвестировать в бизнес 11:36 363
- Огромный арт-объект в виде казахского чапана установили в Алматы 11:26 455
- Двух львят держал у себя житель Алматинской области 11:21 382
- Касым-Жомарт Токаев принял президента Таджикистана в Акорде 11:15 372
- К семи годам лишения свободы приговорили Гульмиру Сатыбалды 11:00 441
- Меры безопасности по применению парацетамола повысили в Казахстане 10:34 622
- Сенат освободил от должности судью Верховного суда 10:27 491
- Kaspi.kz получил гран-при и два "золота" международной маркетинговой премии E+Awards 10:23 370
- В Астане на 12 дней перекроют участок проспекта Кошкарбаева из-за ремонта 10:03 617
- О самых популярных курсах на платформе Skills Enbek рассказали в Минтруда 09:54 390
- Экспортные контракты на 1,8 млрд долларов заключили бизнесмены Казахстана и Таджикистана 09:42 557
- Алматинского адвоката осудили на семь лет за мошенничество 09:18 745
- Около 90 тысяч казахстанцев зарегистрировали залог на авто онлайн 08:52 439
- Строительство нового терминала алматинского аэропорта планируют завершить в 2024 году 08:29 562
- Теннисист из Казахстана выдал удивительный матч в США 07:56 684
- Люди страдают, а скот гибнет из-за атак мошек в Туркестанской области 07:13 548
- Из-за базы отдыха скандалят предприниматель и дачники в Уральске 06:58 762
- Четверо астанчан забрались на вышку у океанариума 05:43 591
- Карандаш отскочил в глаз мальчику в детсаду Экибастуза 04:36 715
- В Алматинской области сельчане задыхаются от трупного запаха 03:01 1159
- Двух жителей Уральска арестовали по делу о сепаратистских высказываниях в Интернете 02:17 886
- 20-летний рабочий скончался от удара током в Кокшетау 01:48 608
- Главную соперницу Елены Рыбакиной в 2023 году назвали лучшей теннисисткой мира 00:10 738
- Сухостой загорелся возле ЖК в Астане 03.05.2023 623
- Заступившийся за девушку алматинец может лишиться зрения 03.05.2023 988
- Покушение на короля Карла III: возле Букингемского дворца задержали мужчину с патронами 03.05.2023 640
- Зрение восстановили двум подросткам в Астане с помощью 3D технологий 03.05.2023 749
- Назначен глава Национального центра развития здравоохранения 03.05.2023 689
- Снег и град прогнозируют синоптики в Казахстане 03.05.2023 925
- Грузовик насмерть сбил трёхлетнего ребёнка в Талдыкоргане 03.05.2023 784
- "Люди ожидают, что кто-то другой приедет и за них сделает" - глава ФИФА о казахстанском футболе 03.05.2023 651
- Новые нарушения выявили в работе "Озенмунайгаза" 03.05.2023 822
- Требуют работу вне очереди: в Жанаозене прокомментировали забастовку жителей 03.05.2023 621
- Атака беспилотников: в России заявили о попытке Украины нанести удар по Кремлю 03.05.2023 890
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 679
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 689
- Разговорники казахского раздадут кондукторам в Павлодаре 03.05.2023 641
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 1018
- Павлодарца лишили свободы из-за сообщений в WhatsApp 03.05.2023 919
- Курс доллара упал на шесть тенге в Казахстане 03.05.2023 622
- Тело пропавшей девушки обнаружили в Атырау 03.05.2023 785
- Школьники из Казахстана впервые в истории вошли в топ-10 на чемпионате мира по робототехнике 03.05.2023 1035
- Назначен замруководителя Аппарата правительства страны 03.05.2023 604
- Количество рейсов из Казахстана в ОАЭ увеличится 03.05.2023 646
- Габидулла Абдрахимов о скандальном видео из Лондона: чем больше ложь, тем больше в неё верят 03.05.2023 1296
- СпецЦОНы по всему Казахстану не работают из-за аварии на серверах Госкорпорации 03.05.2023 686
- Дезертировавшего в Казахстан россиянина депортируют на родину 03.05.2023 997
- Изменились требования к экспертам, проводящих антикоррупционную экспертизу НПА 03.05.2023 628
- Приём заявок на ипотеку для молодёжи открыли в Караганде 03.05.2023 656
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 1015
- В полиции Актау опровергли информацию о подозреваемом в убийстве троих детей 03.05.2023 708
- В Сербии 14-летний подросток открыл стрельбу в школе, погибли 9 человек 03.05.2023 1090
- Глава ФИФА подарил Токаеву именную футболку 03.05.2023 834
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 819
- Исчезающее хобби: железнодорожники создали клуб голубеводов в Актюбинской области 03.05.2023 895
- Казахстан испытывает острый дефицит электроэнергии 03.05.2023 680
- Льготное автокредитование: когда озвучат новые условия программы 03.05.2023 673
- Убийство троих детей в Актау: силовики рассказали новые подробности дела 03.05.2023 2062
- Названы регионы, где живёт меньше всего получателей соцпособий по инвалидности 03.05.2023 641
- ФИФА готова содействовать развитию футбола в Казахстане 03.05.2023 653
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 1207
- Люди должны понимать, что законы могут быть незаконными - Джохар Утебеков 03.05.2023 696
- Более 300 тысяч казахстанцев покинули страну за 13 лет - депутат об "утечке мозгов" 03.05.2023 879
Почему в Казахстане повышают тарифы на электроэнергию, объяснили в Минэнерго
Министерство энергетики Казахстана планирует пересмотреть предельные тарифы энергопроизводящих организаций на производство электроэнергии. Они будут введены с 1 июня 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Заявку на корректировку предельных тарифов подали 27 энергопроизводящих организаций из 47 действующих. Для 20 энергопроизводящих организаций тариф будет сохранён на прежнем уровне. Министерство энергетики рассматривает каждую заявку отдельно.
"Во внимание были приняты заявки, требующие своевременного решения, связанные с подготовкой энергопроизводящих организаций к предстоящему отопительному сезону с проведением масштабного ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений", - говорится в сообщении.
На текущий момент износ генерирующих мощностей энергопроизводящих организаций Казахстана составляет порядка 58 процентов, при этом на ряде ТЭЦ износ приближается к 90 процентам. Это Степногорская ТЭЦ – 82 процента, Риддер ТЭЦ – 75 процентов, Уральская ТЭЦ – 86 процентов. Ежегодный рост износа обусловлен ремонтом объектов в объёме, предусмотренном тарифом, но не в объемах, необходимых для обеспечения надёжности и безаварийности ТЭЦ.
Проект предельного тарифа предусматривает подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, рост стоимости материалов и оборудования, также увеличение затрат, независящих от энергопроизводящих организаций, связанные в том числе с повышением стоимости топлива и его транспортировки.
В Минэнерго ведут работу по повышению уровня заработных плат персонала станций до средних по соответствующим регионам. В проекте предельного тарифа также учитывается увеличение заработной платы производственного персонала. Это направлено на прекращение оттока высококвалифицированных специалистов с энергопредприятий в смежные отрасли экономики.
Сейчас Комитет по регулированию естественных монополий Миннацэкономики проводит анализ влияния повышения предельных тарифов энергопроизводящих организаций на социальное благополучие населения.
-
Trend news
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 689
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 1018
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 1015
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 819
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 1207
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 10999
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 2280
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 1196
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 1334
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 1470
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 1380
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 1223
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 4037
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 1183
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 1394
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 10621
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 1435
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 1297
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 1492
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 1316
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 1927
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 3333
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 1972
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 1392
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 1870
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 1777
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 2958
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 2326
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 1734
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 6739
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 3054
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 1887
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 1661
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 30114
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 2754
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 2079
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 2346
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 6527
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 2377
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 1976
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 1939
- Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор 25.04.2023 2153
- Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре 25.04.2023 2132
- Смерть в салоне красоты: мастер из Китая работала в Усть-Каменогорске без лиценции и не имела медобразования 24.04.2023 3655
- 15-летний школьник на авто задавил ребёнка в Алматинской области 24.04.2023 2164
- "Это не ваша война": МИД о вступившем в ЧВК "Вагнер" казахстанце 24.04.2023 2150
- Две женщины выбросились из окна жилого комплекса в Актобе 24.04.2023 3387
- В розовых туфлях пришли в правительство канадские политики, чтобы поддержать жертв бытового насилия 24.04.2023 2007
- Антикор выявил ряд нарушений в сфере земельных отношений Алматы 24.04.2023 2211
- В ОАЭ отменили концерт Jah Khalib 24.04.2023 3737
- Юриста "АрселорМиттал Темиртау" нашли убитой в сгоревшей квартире 23.04.2023 7404
- 13-летний астанчанин перепел Димаша Кудайбергена на Qazaqstan Дауысы 23.04.2023 55610
- В жутком ДТП в Туркестанской области погибли три человека 23.04.2023 2495
- Димаш Кудайберген похвастал перед подписчиками своим вдохновением 23.04.2023 4030
- Не будет интернета: новый фейк напугал павлодарцев 23.04.2023 6868
- Преступная группа вымогала 15 тысяч юаней у бизнесмена в Жетысу 23.04.2023 2393
- По делу о миллиардных хищениях на ТЭЦ Тараза вынесли приговор 22.04.2023 2580
- В Шымкенте десятилетний мальчик выжил после удара током и перенёс 19 операций 22.04.2023 2564
- Душили и требовали деньги: неизвестные в масках ворвались в дом жительницы Жетысу 22.04.2023 2359
- Спортсменов в национальные сборные будут отбирать по новому принципу 21.04.2023 2877
- "Я сама в шоке от своего голоса" - Оразымбетова о своём резонансном выступлении 21.04.2023 4257
- "Встреча родственных душ" - Асель Садвакасова показала своего любимого мужчину 21.04.2023 7596
- В Алматы задержали журналистов за вымогательство 21.04.2023 3525
- Главу перинатального центра и его зама осудили в Шымкенте 20.04.2023 3019
- Мужчина забил волка цепью в Актюбинской области 19.04.2023 3322
- 45 тысяч тенге взял таксист с иностранца за поездку по Алматы 19.04.2023 3105
- Чем Боранбаев, Джаксыбеков, Мамин и Ахметов занимаются в Национальном олимпийском комитете 19.04.2023 6263
- Ветром сдуло: новое здание спортзала рухнуло в Карагандинской области 18.04.2023 3969
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 3651
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 4101
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 6717
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 39446
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 4138
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 4010
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 3910
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 11887
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 4495
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 4446
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 4516
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 4089
-
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 14:31 228
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 13:51 416
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 12:31 453
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 679
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 2280
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 1169
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 1408
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 1679
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 2191
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 2056
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 2486
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 2875
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 2541
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 2675
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 2836
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 2941
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 2864
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 2891
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 3106
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 3336
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 3338
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 4490
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 3997
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 4204
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 4130
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 4928
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 4179
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 3876
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 4164
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 7025
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 4458
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 4286
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 3971
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 4390
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 3883
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 3899
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 4285
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 4651
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 4116
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 4117
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 4309
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 3898
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 4940
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 3894
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 4325
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 4821
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 4295
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 3928
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 4435
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 4415
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 4174
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 4364
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 4708
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 5025
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 4782
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 4148
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 4776
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 4378
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 4978
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 4431
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 4273
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 4252
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 4371
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 4800
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 5013
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 4119
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 3773
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 5029
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 4232
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 4320
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 4911
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 6175
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 5163
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 4403
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 4139
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 4196
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 4182
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 4130
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 4269
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 4397