Почему в Казахстане повышают тарифы на электроэнергию, объяснили в Минэнерго

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Министерство энергетики Казахстана планирует пересмотреть предельные тарифы энергопроизводящих организаций на производство электроэнергии. Они будут введены с 1 июня 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Заявку на корректировку предельных тарифов подали 27 энергопроизводящих организаций из 47 действующих. Для 20 энергопроизводящих организаций тариф будет сохранён на прежнем уровне. Министерство энергетики рассматривает каждую заявку отдельно.

"Во внимание были приняты заявки, требующие своевременного решения, связанные с подготовкой энергопроизводящих организаций к предстоящему отопительному сезону с проведением масштабного ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений", - говорится в сообщении.

На текущий момент износ генерирующих мощностей энергопроизводящих организаций Казахстана составляет порядка 58 процентов, при этом на ряде ТЭЦ износ приближается к 90 процентам. Это Степногорская ТЭЦ – 82 процента, Риддер ТЭЦ – 75 процентов, Уральская ТЭЦ – 86 процентов. Ежегодный рост износа обусловлен ремонтом объектов в объёме, предусмотренном тарифом, но не в объемах, необходимых для обеспечения надёжности и безаварийности ТЭЦ.

Проект предельного тарифа предусматривает подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, рост стоимости материалов и оборудования, также увеличение затрат, независящих от энергопроизводящих организаций, связанные в том числе с повышением стоимости топлива и его транспортировки.

В Минэнерго ведут работу по повышению уровня заработных плат персонала станций до средних по соответствующим регионам. В проекте предельного тарифа также учитывается увеличение заработной платы производственного персонала. Это направлено на прекращение оттока высококвалифицированных специалистов с энергопредприятий в смежные отрасли экономики.

Сейчас Комитет по регулированию естественных монополий Миннацэкономики проводит анализ влияния повышения предельных тарифов энергопроизводящих организаций на социальное благополучие населения.