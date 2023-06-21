- "Почему они все врут?" – родные пострадавшего на детской площадке мальчика требуют возмездия 05:34 50
- В Алматы выявили 30 случаев клещевого энцефалита 04:02 274
- Получившая ожог 95% тела оператор насосной станции скончалась в Актобе 03:52 324
- Дочь главы Чечни Хутмат наградили орденом Кадырова 02:23 378
- Умерших людей прикрепляли к поликлиникам Астаны 01:20 423
- Город Державинск переименуют в Кенесары в Акмолинской области 00:36 478
- В Карагандинской области восстанавливают заброшенные дома для очередников 20.06.2023 442
- Рыбакина вышла во второй круг турнира в Берлине 20.06.2023 368
- Эстония первой на постсоветском пространстве легализовала однополые браки 20.06.2023 526
- Шесть человек погибли в жутком ДТП близ Караганды 20.06.2023 722
- Казахстанцы стали чаще отказываться от хлеба и круп 20.06.2023 540
- "Госдолг растёт" - Перуашев обвинил правительство во лжи 20.06.2023 756
- Пункты пропуска закроют на границе Казахстана с КНР 20.06.2023 632
- И недели не продержался новый асфальт в Жамбылской области 20.06.2023 572
- Крики родственников и ребёнок без матери: что творилось в суде по делу Мухамедиулы 20.06.2023 15283
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 2587
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 548
- "Астана" узнала соперника в Лиге чемпионов 20.06.2023 603
- Как анализ ДНК помогает находить насильников и идентифицировать трупы 20.06.2023 565
- Ликвидация пожара в Астане может занять две недели - глава МЧС 20.06.2023 615
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 602
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 827
- Токаев прокомментировал позицию Казахстана о соблюдении западных санкций 20.06.2023 598
- Депутат возмутился незавершенными и некачественными госпроектами 20.06.2023 455
- Пожар в Астане: спасатели вернулись на место своей дислокации 20.06.2023 611
- Увеличить штрафы для чиновников предложила глава Высшей аудиторской палаты 20.06.2023 655
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 965
- Обращения граждан в Конституционный суд выявили серьёзные упущения в законах - Азимова 20.06.2023 607
- Заражение ВИЧ в больнице Алматы: появились новые подробности 20.06.2023 6667
- Концерт "Би-2" в Семее состоится - организаторы 20.06.2023 779
- Следователи подставили актюбинца, сфальсифицировав дело о продаже наркотиков 20.06.2023 792
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 932
- Президент Германии выступил за облегчение визовых требований для казахстанцев 20.06.2023 703
- Волонтёрство стало ключевым элементом общественного развития - эксперт 20.06.2023 747
- Казахстан может обеспечить экономику Германии энергией и необходимым сырьем - Токаев 20.06.2023 474
- Кровь и биоматериалы сливали в канализацию скотобойни в Шымкенте 20.06.2023 620
- Зловонье, комары и плесень: жители ветхих домов Кызылорды больше не могут терпеть 20.06.2023 799
- Подлодка с туристами и миллиардером пропала в США на экскурсии к "Титанику" 20.06.2023 1245
- Нарушения на 277 млн тенге выявили аудиторы в Минэкологии 20.06.2023 645
- Отмену концерта "Би-2" в Семее прокомментировали в акимате 20.06.2023 559
- "Инфокомпании стали дороже и влиятельнее нефтяных" — Тимур Бекмамбетов выступил на форуме в Астане 20.06.2023 711
- Нагрузку на врачей общей практики снизят на 40% в Казахстане 20.06.2023 528
- Какие документы подписаны во время визита президента ФРГ в Астану 20.06.2023 647
- Из-под полы продавали ГСМ на автозаправках в Алматы 20.06.2023 582
- Токаев сообщил, что осенью совершит визит Германию 20.06.2023 534
- Сколько дней отдохнут казахстанцы на Курбан-айт 20.06.2023 844
- Дело о заложниках в Kaspi bank: захватчика арестовали на 2 месяца 20.06.2023 518
- Средняя зарплата айтишника в 2,3 раза больше средней зарплаты в стране 20.06.2023 652
- Пожар в Астане: как жители объединяются для помощи борцам со стихией 20.06.2023 561
- "Вы являетесь нашим ключевым партнёром в ЦА" — президент ФРГ о Казахстане 20.06.2023 586
- В Астане проходит Международный форум волонтёров 20.06.2023 617
- Для тушения сухостоя в Астане выделяют дополнительные вертолёты 20.06.2023 497
- Деньги от льготного автокредитования направят на покупку общественного транспорта — МИИР 20.06.2023 747
- Более 140 тысяч пачек сигарет забрали у бизнесмена в Семее 20.06.2023 621
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 814
- Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры в Астане 20.06.2023 578
- За финансовые махинации почти на 1,5 млрд тенге астанчанина посадили на 7 лет 20.06.2023 707
- Город на костях: кому принадлежат найденные останки под стадионом в Петропавловске? 20.06.2023 1987
- Пистолет японской императорской армии откопал у себя в подвале житель области Улытау 20.06.2023 598
- Вооружённую разборку между двумя ОПГ пресекли в Усть-Каменогорске - КНБ 20.06.2023 646
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 586
- Мокрая марля и мини-вентиляторы: как шымкентцы спасаются от жары 20.06.2023 728
- Услуги с недвижимостью остаются недоступными для казахстанцев во вторник 20.06.2023 590
- Ветер снёс столбы освещения на трассе Павлодар – Астана 20.06.2023 523
- Тайник с оружием и боеприпасами в мешках нашли вдоль трассы в Жетысу 20.06.2023 660
- Концерт группы "Би-2" в Семее отменили по просьбам жителей 20.06.2023 965
- Крушение судна с мигрантами в Греции: за контрабанду людей судят девять египтян 20.06.2023 634
- Казахстан в отборе Евро-2024 обыграл Северную Ирландию 20.06.2023 989
- У экс-следователя арестовали биткоины на миллионы долларов 20.06.2023 1323
- Cериал о жизни моряков сняли в Казахстане 20.06.2023 644
- Пропала подлодка, которую использовали для погружения туристов к "Титанику" 20.06.2023 779
- Грузовой поезд сбил 25 голов МРС в Актюбинской области 20.06.2023 763
- Школьник утонул на Каспии во время отдыха с классом 20.06.2023 817
- WhatsApp заработает в виртуальной реальности 20.06.2023 644
- Стало известно о состоянии детей, пострадавших во время урагана в Караганде 20.06.2023 973
- Владельцы авто с иностранными номерами штурмуют спецЦОНы 19.06.2023 1594
- Казахстанские школьники завоевали четыре медали на международной олимпиаде по химии 19.06.2023 847
- Два башенных крана упали в Астане 19.06.2023 1010
- Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан 19.06.2023 840
- Вспышкой кори обеспокоены медики в Алматы 19.06.2023 773
- LOADING...
"Почему они все врут?" – родные пострадавшего на детской площадке мальчика требуют возмездия
В Караганде семья пострадавшего на детской площадке мальчика требует наказать всех виновных в ЧП. Восьмилетнему школьнику сегодня сделали сложнейшую операцию. Его состояние оценивается как тяжелое, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Родные рассказали, что ребенок всегда был под присмотром. Накануне он возвращался со спортивной секции и, по их словам, всего несколько минут провел на злополучной площадке. В один момент ураганный ветер сорвал искусственный газон – и восьмилетнего ребенка вместе с другом откинуло на забор.
Сегодня три бригады хирургов делали операцию на лобной кости, верхней и нижней челюсти и произвели фиксацию перелома предплечья. Жизни второго пострадавшего ничего не угрожает, он идет на поправку.
В полиции начали расследование по статье "Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Власти города сразу после ЧП заявили, что объект не был введен в эксплуатацию. Родные мальчика требуют возмездия.
"У него голова разбита, состояние очень-очень плохое. Почему они все врут, что всего неделю назад этот газон постелили? Он уже две или три недели лежит. Почему акимат не следил за работой подрядчика? Почему не огородили? Мы следим за своими детьми. А у кого-то на уме только тендер, заказы. А наши дети оказываются в опасности! Мы будем добиваться наказания для всех виновных", - сказала тетя пострадавшего мальчика Макпал Шамшиева.
-
Trend news
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 2523
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 822
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 928
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 809
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 1272
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 1183
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 1112
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 1424
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 1174
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 1647
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 17915
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 721
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 1346
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 1210
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 1611
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 1358
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 1286
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 1163
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 2054
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 9734
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 26748
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 1300
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 1448
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 1547
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 6751
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 1502
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 2261
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 33224
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 5397
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 1798
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 4001
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 1711
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 2443
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 2926
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 1737
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 1819
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 1527
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 1736
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 9405
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 1836
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 7411
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 3056
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 2604
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 2391
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 1913
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 3105
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 2762
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 3334
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 4341
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 2553
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 2451
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 2677
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 49166
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 2245
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 3391
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 2842
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 3386
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 2680
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 2926
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 3998
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 2209
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 4190
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 2818
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 4267
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 2795
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 3240
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 3549
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 5054
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 4357
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 4709
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 3481
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 4296
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 9246
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 3911
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 3190
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 3476
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 4971
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 4930
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 3349
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 3015
-
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 541
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 595
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 943
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 581
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 810
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 1225
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 954
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 931
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 1308
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 2068
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 2048
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 1302
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 1308
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 1182
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 1282
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 2726
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 2100
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 1391
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 1661
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 1733
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 1579
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 1911
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 1971
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 2314
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 2087
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 1929
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 2045
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 2545
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 4262
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 2301
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3350
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 2343
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 2348
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 2442
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 3183
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 2253
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 2535
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 3720
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 2434
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 2776
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 1871
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 2422
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 2013
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 2368
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 7118
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 3150
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 1884
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 2235
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 2330
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 2224
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 2379
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 2716
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 2711
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 5214
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 3036
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 4190
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 3040
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 2975
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 3645
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 3165
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 3349
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 3254
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 3328
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 3709
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 3509
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 2939
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 3024
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 2996
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 2447
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 2400
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 2603
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 2931
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 3342
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 3533
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 3683
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 3445
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 3823
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 4010
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 4773
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 4377