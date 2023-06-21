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  • "Почему они все врут?" – родные пострадавшего на детской площадке мальчика требуют возмездия
кадр из сюжета КТК Сегодня, 05:34
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Сегодня, 05:34
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Фото: кадр из сюжета КТК

"Почему они все врут?" – родные пострадавшего на детской площадке мальчика требуют возмездия

В Караганде семья пострадавшего на детской площадке мальчика требует наказать всех виновных в ЧП. Восьмилетнему школьнику сегодня сделали сложнейшую операцию. Его состояние оценивается как тяжелое, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Родные рассказали, что ребенок всегда был под присмотром. Накануне он возвращался со спортивной секции и, по их словам, всего несколько минут провел на злополучной площадке. В один момент ураганный ветер сорвал искусственный газон – и восьмилетнего ребенка вместе с другом откинуло на забор.

Сегодня три бригады хирургов делали операцию на лобной кости, верхней и нижней челюсти и произвели фиксацию перелома предплечья. Жизни второго пострадавшего ничего не угрожает, он идет на поправку.

В полиции начали расследование по статье "Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Власти города сразу после ЧП заявили, что объект не был введен в эксплуатацию. Родные мальчика требуют возмездия.

"У него голова разбита, состояние очень-очень плохое. Почему они все врут, что всего неделю назад этот газон постелили? Он уже две или три недели лежит. Почему акимат не следил за работой подрядчика? Почему не огородили? Мы следим за своими детьми. А у кого-то на уме только тендер, заказы. А наши дети оказываются в опасности! Мы будем добиваться наказания для всех виновных", - сказала тетя пострадавшего мальчика Макпал Шамшиева.

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Сегодня, 05:34
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