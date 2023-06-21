"Почему они все врут?" – родные пострадавшего на детской площадке мальчика требуют возмездия

Фото: кадр из сюжета КТК

В Караганде семья пострадавшего на детской площадке мальчика требует наказать всех виновных в ЧП. Восьмилетнему школьнику сегодня сделали сложнейшую операцию. Его состояние оценивается как тяжелое, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Родные рассказали, что ребенок всегда был под присмотром. Накануне он возвращался со спортивной секции и, по их словам, всего несколько минут провел на злополучной площадке. В один момент ураганный ветер сорвал искусственный газон – и восьмилетнего ребенка вместе с другом откинуло на забор.

Сегодня три бригады хирургов делали операцию на лобной кости, верхней и нижней челюсти и произвели фиксацию перелома предплечья. Жизни второго пострадавшего ничего не угрожает, он идет на поправку.

В полиции начали расследование по статье "Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Власти города сразу после ЧП заявили, что объект не был введен в эксплуатацию. Родные мальчика требуют возмездия.