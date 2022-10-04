Почему на казахстанской границе задерживали российских и белорусских дальнобойщиков, рассказали в МИИР

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Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев объяснил, почему на казахстанской границе задерживали российских и белорусских дальнобойщиков, передает BaigeNews.kz

"Данный инцидент исчерпан, было не единообразное толкование документов. Мы приняли алгоритм действий с российской и белорусской сторонами. Разрешительные бланки будут теперь предоставляться, они будут гаситься на границе пересечений с Беларусью. Эти бланки нам тоже необходимы, чтобы наши машины также могли проезжать на территорию Европы", - рассказал он в кулуарах правительства.

По его словам, в течение ближайших двух дней разъяснительная работа среди водителей будет проведена, эти водители будут отпущены.