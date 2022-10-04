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  • Почему на казахстанской границе задерживали российских и белорусских дальнобойщиков, рассказали в МИИР
pixabay.com Сегодня, 12:33
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Фото: pixabay.com

Почему на казахстанской границе задерживали российских и белорусских дальнобойщиков, рассказали в МИИР

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев объяснил, почему на казахстанской границе задерживали российских и белорусских дальнобойщиков, передает BaigeNews.kz

"Данный инцидент исчерпан, было не единообразное толкование документов. Мы приняли алгоритм действий с российской и белорусской сторонами. Разрешительные бланки будут теперь предоставляться, они будут гаситься на границе пересечений с Беларусью. Эти бланки нам тоже необходимы, чтобы наши машины также могли проезжать на территорию Европы", - рассказал он в кулуарах правительства. 

По его словам, в течение ближайших двух дней разъяснительная работа среди водителей будет проведена, эти водители будут отпущены.

"По штрафам: часть заплатили, часть, в связи с тем, что данный инцидент был связан с неоднозначным толкованием принятых актов между нашими странами, мы приняли во внимание и сказали, что впредь нарушения не должны допускаться. Единый порядок установлен, думаю, больше таких ситуаций не повторится", - добавил Ускенбаев. 

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#МИИР #граница #дальнобойщики
Артём Волков Журналист
Сегодня, 12:33
106
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